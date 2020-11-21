Пожар, вспыхнувший на птицеферме в поселке Сангапай, что в Нефтеюганском районе ХМАО, унес жизни трех человек. В настоящий момент спасательные службы пытаются найти их тела под завалами строения.

Пресс-служба прокуратуры округа заявляет, что представитель ведомства уже находится на месте происшествия. На него возложена задача координировать действия спасательных служб и представителей правоохранительных органов. Также прокурор будет осуществлять проверку соблюдения требований действующего законодательства и правил пожарной безопасности.

Причина возгорания в настоящий момент не установлена. Также нет никакой информации о других пострадавших. Тушение пожара заняло около трех часов и потребовало привлечения шести единиц техники. Сообщается, что птицеферма продолжает работать в штатном режиме.