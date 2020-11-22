читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Появившаяся в Сети информация о том, что в следующем году управляющие компании попытаются за счет увеличения тарифов покрыть свои убытки, не соответствует действительности. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

Он пояснил, что в действующем законодательстве четко прописаны факторы, которые влияют на коммунальные тарифы. Вернее, лишь один фактор – индекс инфляции. Именно он учитывается при повышении расценок на услуги компаний, связанных с ЖКХ-сектором. По словам Пахомова, одной из задач, которые поставлены перед правительством и Минстроем на следующий год, является как раз минимизация тарифов. Поэтому скорее всего они не будут расти вообще.

Также представитель Госдумы заявил, что пандемия не имеет никакого отношения к ценообразованию. Он уверен, что убытки понесли далеко не все управляющие компании. По его мнению, в подавляющем большинстве регионов, которые предпринимают активные меры для борьбы с распространением коронавируса, убытков не было вообще. Но в любом случае за счет тарифов ЖКХ покрывать их точно никто не будет.

Вам может понравиться

В Энгельсе мужчина зарезал шестилетнего ребенка

В управлении СКР по Саратовской области сообщили о том, что в Энгельсе…

Эрдоган заявил, что РФ и Турция остановили конфликт в Карабахе

Воцарившийся в настоящий момент мир в Нагорном Карабахе – это заслуга России…

Прокуратура проводит проверку по факту смерти ученика 54-й школы

Представители прокуратуры Архангельской области сообщили об организации проверки после смерти школьника в…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи: погода, 22 ноября – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 ноября – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 22 ноября – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 22 ноября – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 22 ноября – пасмурно, до 6 °C |