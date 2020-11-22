Появившаяся в Сети информация о том, что в следующем году управляющие компании попытаются за счет увеличения тарифов покрыть свои убытки, не соответствует действительности. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

Он пояснил, что в действующем законодательстве четко прописаны факторы, которые влияют на коммунальные тарифы. Вернее, лишь один фактор – индекс инфляции. Именно он учитывается при повышении расценок на услуги компаний, связанных с ЖКХ-сектором. По словам Пахомова, одной из задач, которые поставлены перед правительством и Минстроем на следующий год, является как раз минимизация тарифов. Поэтому скорее всего они не будут расти вообще.

Также представитель Госдумы заявил, что пандемия не имеет никакого отношения к ценообразованию. Он уверен, что убытки понесли далеко не все управляющие компании. По его мнению, в подавляющем большинстве регионов, которые предпринимают активные меры для борьбы с распространением коронавируса, убытков не было вообще. Но в любом случае за счет тарифов ЖКХ покрывать их точно никто не будет.