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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на территории деревни Кипень, что в Ломоносовском р-не Ленобласти. Фото с места происшествия и информация о нем появилась в социальной сети VKontakte.

Столкновение произошло прямо на перекрестке, где мотоциклист, не справившись с управлением, протаранил автомобиль «Ауди». Очевидцы утверждают, что сам байкер, а также его 29-летняя пассажирка погибли на месте от полученных при столкновении травм. Не исключается, что гибель молодых людей – следствие игнорирования правил дорожного движения, так как и парень, и девушка были без защитных шлемов.

На месте инцидента работают правоохранительные органы. Они выясняют все обстоятельства ДТП. Информации о состоянии водителя Audi в настоящий момент нет.

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