Убитые на датских фермах норки, которые оказались заражены коронавирусом, были похоронены на специально отведенных участках. Однако через некоторое время они «восстали» из своих могил. Местные жители вдруг увидели, как трупы зверьков вновь поднимаются на поверхность земли.

Испуганные датчане обратились в полицию, которая быстро прояснила ситуацию. Оказалось, что норки, которых захоронили на глубине менее 90 см, поднимались вверх из-за образовавшегося в останках газа. Его воздействия оказалось вполне достаточно, чтобы выталкивать тушки с небольшой глубины.

Напомним, что зараженные коронавирусом норки были обнаружены не только в Дании, но и в нескольких других странах. Решение убивать животных было принято не случайно. Ученые выяснили, что попадая в организм норок, вирус мутирует и становится еще более опасным. Впрочем, власти уничтожили лишь малую часть зараженных животных, так как по всей Дании прокатилась волна фермерских протестов.