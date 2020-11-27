Статья об очередных испытаниях ракеты «Циркон» в России, которая появилась в британском издании Daily Mail, привлекла повышенное внимание интернет-пользователей. Они обсудили характеристики гиперзвукового боеприпаса, а также перспективы его применения.

Один из читателей спрогнозировал начало войны между США и Россией в ближайшие четыре года. То есть, в тот период, когда президентский пост в Соединенных Штатах будет занимать Джо Байден. Пользователь написал, что вновь избранный американский лидер, известный своими антироссийскими настроениями, никак не возьмет в толк, что войну с РФ выиграть нельзя. Так как она гарантировано превратиться во взаимное уничтожение.

Продолжая его мысль, другой читатель написал, что именно угроза уничтожить всю планету должна остановить обе стороны и не дать им развязать боевые действия.

Еще один пользователь отметил, что вновь началась холодная война. После испытаний «Циркона» США волей-неволей придется разрабатывать и демонстрировать свое оружие, которое можно будет противопоставить гиперзвуковой российской ракете.