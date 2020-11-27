читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Статья об очередных испытаниях ракеты «Циркон» в России, которая появилась в британском издании Daily Mail, привлекла повышенное внимание интернет-пользователей. Они обсудили характеристики гиперзвукового боеприпаса, а также перспективы его применения.

Один из читателей спрогнозировал начало войны между США и Россией в ближайшие четыре года. То есть, в тот период, когда президентский пост в Соединенных Штатах будет занимать Джо Байден. Пользователь написал, что вновь избранный американский лидер, известный своими антироссийскими настроениями, никак не возьмет в толк, что войну с РФ выиграть нельзя. Так как она гарантировано превратиться во взаимное уничтожение.

Продолжая его мысль, другой читатель написал, что именно угроза уничтожить всю планету должна остановить обе стороны и не дать им развязать боевые действия.

Еще один пользователь отметил, что вновь началась холодная война. После испытаний «Циркона» США волей-неволей придется разрабатывать и демонстрировать свое оружие, которое можно будет противопоставить гиперзвуковой российской ракете.

Вам может понравиться

Посол России исключил розыгрыш «российской карты» в Белоруссии

Отношения между Белоруссией и Россией совершенно не зависят от каких-либо действий западных…

Новейшая десантная самоходка «Лотос» закончила испытания

Госкорпорация «Ростех» заявила о завершении испытаний самоходной артиллерийской установки «Лотос». Индустриальный директор…

В LuxExpressGroup рассказали, как жители Петербурга заменят новогодние путешествия за границу

Специалисты компании LuxExpressGroup, занимающейся автобусными перевозками, выяснили, как жители Санкт-Петербурга собираются заменить…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 ноября – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 ноября – пасмурно, до -6 °C | Королев: погода, 27 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 27 ноября – ясно, до 6 °C |