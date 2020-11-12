В детском филиале туберкулезной больницы Новосибирска совсем недавно разгорелся серьезный скандал. В сеть попали видеозаписи, сделанные очевидцами, на которых медсестры медицинского учреждения издеваются над детьми. Так, на одном из роликов сотрудница филиала заставляла маленького мальчика спать и била его по голове

Видеозаписи привлекли внимание детского омбудсмена, который инициировал проведение комиссии. Факты нашли подтверждение, в результате чего заведующий филиалом был уволен вместе с попавшими на видео медсестрами. Наказали также старшую сестру, которая была понижена в должности.

По результатам проверки было принято решение расширить штат нянь, которые будут ухаживать за детьми, находящимися в клинике без родителей. Помимо этого, планируется получение лицензии, позволяющей больнице осуществлять образовательную деятельность и привлечь квалифицированных воспитателей.