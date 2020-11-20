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Скорейшая изоляция человека, заразившегося коронавирусом, остается одним из самых эффективных способов сдерживания стремительного распространения Covid-19. Такой вывод сделали ученые Сент-Эндрюсского университета, которые в ходе исследований вычисляли период максимальной заразности возбудителя.

Эксперты сравнили SARS-CoV-2 с другими вирусами, о которых человечество узнало гораздо раньше – MERS-CoV и SARC-CoV. Первый из них начинает быстро передаваться от зараженного человека окружающим лишь на десятый день. Второй – через неделю после заражения самого носителя.

Самый короткий период продемонстрировал именно SARS-CoV-2, который буквально в течение пяти дней выходит на пик заразности. Именно поэтому человек, у которого появились ранние симптомы Covid – высокая температура, кашель и прочие, – должен сразу же самоизолироваться, чтобы не заражать других.

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