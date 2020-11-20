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Специалисты из Китая разработали технологию искусственного интеллекта, которая способна обнаруживать сарказм.

Как сообщается, во время тестирования технологии ИИ продемонстрировал высокий уровень производительности. Указывается, что проверка была организована с использованием материалов, взятых из Twitter. Уточняется, что ИИ в обнаружении сарказма показал себя на 2,74% более успешным по шкале F1 по сравнению с аналогичной разработкой HFM, представленной в прошлом году.

Искусственный интеллект, как сообщили разработчики, применяет в обучении сочетание анализа текста и изображений.

Выявление сарказма, как предполагается может помочь в анализе отношения общественности к определённым событиям, явлениям или объектам. К примеру, Facebook планирует запустить алгоритм для проверки соответствия публикуемых мемов политике сервиса.

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