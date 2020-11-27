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Астрономы из Университета Райса сообщили, что в декабре можно будет наблюдать редкое астрономическое явление.

Как указывается, две планеты – Юпитер и Сатурн, приблизятся друг к другу на максимально близкое расстояние, насколько это для них возможно. Произойдёт это 21 декабря сразу после захода солнца.

По словам астрономов, две эти планеты весьма редко, примерно раз в 20 лет, выстраиваются в одну линию. Но на этот раз они не только выстроятся в линию, но и подойдут близко друг к другу, настолько, что будут казаться раздвоенным объектом. Такое происходило последний практически 800 лет назад – 12 марта 1226 года.

Сближение Юпитера и Сатурна началось ещё летом, а с 16 по 25 декабря расстояние между ними, если смотреть с Земли, составит менее, чем диаметр полной Луны.

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