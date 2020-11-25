Международная группа учёных провела сканирование египетской мумии и нашла странный «амулет».

Как сообщается, исследуемой мумии около 2000 лет, найдена она была ещё в 1910 году во время проведения раскопок на севере Египта. Её длина составляет 94 сантиметра, и, как отмечается, мумия принадлежит пятилетнему ребёнку, что несколько удивило учёных – на поверхности саркофага была изображена взрослая женщина.

Изучение мумии при помощи рентгеновских лучей выявило сокрытый артефакт, длиной около семи миллиметров. Как показал дальнейший анализ, он изготовлен из кальцитита. Отмечается, что артефакт располагается на животе мумии под бинтами – в том месте, где делался разрез для удаления внутренних органов.

Как предположили специалисты, этот артефакт является амулетом для духовной защиты человека.