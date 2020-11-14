Специалисты из США выявили способ, при помощи которого можно предотвратить развитие тяжёлых осложнений от коронавируса.

Как сообщается, это возможно благодаря приему антидепрессанта флувоксамин. В эксперименте было задействовано 152 пациента, у которых был выявлен коронавирус средней и лёгкой тяжести. Часть из них принимала данный препарат, другие – плацебо.

В итоге, ни у одного из 80-ти добровольцев, принимающих антидепрессант, коронавирус не перешёл в тяжёлую форму заболевания. Среди тех, кто применял плацебо, тяжёлая форма развилась у 8% пациентов, четверым пациентам потребовалась госпитализация.

Отмечается, что флувоксамин уменьшает воспаления на животных моделях сепсиса. Было высказано предположение, что на людей препарат оказывает аналогичное действие, и это объясняет, почему он уменьшает риск развития тяжёлой формы коронавируса.