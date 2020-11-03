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Французские нейробиологи решили узнать, какое влияние оказывает прослушивание любимой музыки на человеческий мозг.

Для этого исследователи провели сканирование мозга восемнадцати испытуемых, воспользовавшись ЭЭГ. Перед этим специалисты попросили добровольцев заполнить анкету, в которой они должны были указать, когда им в последний раз довелось испытать дрожь при прослушивании музыки. Им нужно было также указать уровень полученного удовольствия.

Во время анализа эксперты заметили, что при появлении дрожи у участников эксперимента в орбитофронтальной коре, височной доле и дополнительной моторной зоне мозга возникает уникальная электрическая активность. Все эти участки начинают действовать вместе для обработки музыки и высвобождения дофамина. Все это приводит к появлению ощущения покалывания.

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