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Бермудский треугольник – одно из самых загадочных мест на планете, которое находится в Саргассовом море. Именно здесь пересекаются пути морских судов со всего света, а также происходят аномальные события. К последним долгое время относилось появление на телах местных и случайно проплывающих мимо животных неведомо откуда взявшихся отметин. Однако эта загадка уже разгадана.

Ученые долгое время изучали местную фауну и нашли в Пуэрториканском желобе, расположенном как раз в акватории треугольника, небольших светящихся акул. Они скрываются на глубине желоба, которая составляет 9 километров. А с наступлением ночи отправляются охотиться ближе к поверхности.

В Западных странах этих небольших акул называют «формочками для печенья». Все дело в том, что их укусы действительно похожи на следы от таких формочек. А также на те отметины, тайну которых так долго не могли разгадать ученые. Эти следы остаются не только на телах китов, других видов акул, крупных тунцов и прочих обитателей моря. Кроме того, их неоднократно видели на кабелях, проложенных под водой, на аквалангистах и на корпусах кораблей и подводных лодок.

Ученые сумели разгадать загадку с отметинами, однако теперь им предстоит более сложная задача – выяснить, почему в Бермудском треугольнике пропадают самолеты и корабли и куда они потом деваются.

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