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Сразу после появления электронных сигарет они считались гораздо более безопасным для здоровья способом курения. Однако исследования, которые постоянно проводятся учеными всего мира, все чаще показывают, что это не так.

Эксперты Калифорнийского университета, которые изучили данные людей, которые предпочитают электронные сигареты, сделали вывод, что они негативно влияют на легкие. Мало того, они причиняют дыхательным путям серьезный и необратимый вред.

Именно из-за электронных систем доставки никотина у многих курильщиков развивается одышка, появляются хрипы и сложности с дыханием. Кроме того, со временем у них возникают такие проблемы, как пневмонит и серьезные поражения легких.

Уточняется, что речь идет об электронных сигаретах, в которых применяются испарительные элементы из нихрома – сплава хрома и никеля.

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