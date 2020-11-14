Чашечка утреннего кофе – это обычный ритуал очень многих жителей планеты. Однако британские ученые призывают быть осторожнее с этим напитком. И не пить его на голодный желудок.

Эксперты из университета Бата выяснили, что сладкий кофе натощак способен моментально повысить уровень сахара в крови. А со временем – и привести к развитию сахарного диабета.

Чтобы доказать свою теорию, специалисты пригласили 29 добровольцев и провели эксперимент. Сразу после пробуждения участники исследования получали чашку бодрящего напитка с сахаром, калорийность которой равнялась среднестатистическому завтраку. На втором этапе эксперимента добровольцев ежечасно будили и вновь поили кофе.

На всем протяжении исследования ученые измеряли содержание сахара в крови. В итоге оказалось, что оно существенно повышалось сразу после чашки кофе натощак. Все дело в том, что еще толком не проснувшийся человеческий организм не в состоянии расщеплять глюкозу. Поэтому желательно перед традиционной чашкой напитка позавтракать. Или сменить ритуал и перенести кофе-брейки на обеденное или вечернее время.