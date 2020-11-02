Экс-глава Минздрава ростовского региона Татьяна Быковская подозревается в причинении смерти по неосторожности. В пятницу в отношении нее возбудили уголовное дело, а в выходные дни следователи провели обыски дома у бывшей чиновницы.

Данные мероприятия осуществляются в рамках расследования дела о смерти сразу пяти пациентов двадцатой больницы города Ростова. Выяснилось, что они умерли из-за отсутствия медицинского кислорода. Перебои с ним вменяют не только Быковской. Кроме того, обыски проводились у Надежды Левицкой, ранее возглавлявшей управление здравоохранения в областном центре, а также в региональном Минздраве и городской администрации.

Быковская в течение 15 лет занимала должность министра здравоохранения. После смерти пациентов она приняла решение уйти в отставку по собственному желанию. Но практически сразу после увольнения стала фигурантом уголовного дела.