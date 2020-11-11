читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Коронавирус поражает не только дыхательные пути, но и оказывает негативное влияние на деятельность мозга. Об этом заявили специалисты Оксфордского университета, которые провели исследование данных о пациентах, которые уже переболели Covid-19. Для подтверждения своей теории им пришлось обработать почти 70 миллионов медицинских карт.

Ученые сообщают, что последствия, связанные с нарушениями деятельности мозга и нервной системы, могут проявить себя не сразу. Так, у некоторых пациентов они появлялись лишь через 2-3 месяца.

Чаще всего эксперты сталкивались с такими негативными последствиями коронавируса, как депрессивные и тревожные состояния, бессонница, сильные психологические стрессы. Также в отдельных случаях были выявлены развитие тяжелых заболеваний мозга.

Напомним, что ранее китайские медики заявляли, что почти в трети случаев Covid-19 приводит к развитию делирия – расстройства психики, которое сопровождается помрачением сознания, проблемами с концентрацией и мышлением.

Вам может понравиться

Жители Подмосковья узнают результаты теста на коронавирус по SMS

С ближайшего вторника на всей территории Московской области начинает функционировать программа, в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Носители туберкулеза быстрее справляются с коронавирусом

Люди, которые являются носителями туберкулеза, гораздо реже умирают от коронавируса. Все дело… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мясников предупредил об опасности антибиотиков

В связи с пандемией коронавируса многие россияне запасаются антибиотиками и начинают принимать… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 11 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 ноября – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 ноября – ясно, до 1 °C | Королев: погода, 11 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Подольск: погода, 11 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 11 ноября – ясно, до 7 °C |