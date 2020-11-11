Коронавирус поражает не только дыхательные пути, но и оказывает негативное влияние на деятельность мозга. Об этом заявили специалисты Оксфордского университета, которые провели исследование данных о пациентах, которые уже переболели Covid-19. Для подтверждения своей теории им пришлось обработать почти 70 миллионов медицинских карт.

Ученые сообщают, что последствия, связанные с нарушениями деятельности мозга и нервной системы, могут проявить себя не сразу. Так, у некоторых пациентов они появлялись лишь через 2-3 месяца.

Чаще всего эксперты сталкивались с такими негативными последствиями коронавируса, как депрессивные и тревожные состояния, бессонница, сильные психологические стрессы. Также в отдельных случаях были выявлены развитие тяжелых заболеваний мозга.

Напомним, что ранее китайские медики заявляли, что почти в трети случаев Covid-19 приводит к развитию делирия – расстройства психики, которое сопровождается помрачением сознания, проблемами с концентрацией и мышлением.