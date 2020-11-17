Анкара принялась за масштабную переброску своих вооруженных сил, подводя их к границам с Арменией. Пока что турецкие власти никак не комментируют свои действия.

Сразу несколько источников заявили, что с помощью воздушных транспортников Турция переправила к турецко-армянской границе большое количество своих военнослужащих и бронетехники. Эксперты предполагают, что тем самым турецкое командование решило подготовиться к возможным провокациям со стороны Армении.

Отмечается, что переброска вооруженных сил проводится с использованием транспортных самолетов Airbus A400. В настоящее время неясно, какое именно оружие перебрасывает Турция. Некоторые информаторы заявляют, что речь идет об артиллерийских установках и РСЗО.