Роль Турции в Нагорном Карабахе будет сведена разве что к фиксации нарушений договоренностей о мире. Об этом заявил военный эксперт Евгений Бужинский, который назвал любые претензии, предъявляемые Анкарой, абсолютно безосновательными.

Эксперт поясняет, что в соглашении о мире единственным его гарантом выступает российская сторона. Следовательно, именно миротворческие силы РФ, командование которых уже развернуто в Степанакерте, будут решать все ключевые вопросы по Нагорному Карабаху.

Сейчас ведется много разговоров о том, что Эрдоган уже отправил войска в НКР, что он заявляет о непосредственном их участии в миротворческой миссии. Однако правда в том, что Россия не допустит подобного участия. Да, турецкие военнослужащие смогут фиксировать нарушения, однако расследование подобных деяний – это прерогатива только российской стороны.