Правоохранители задержали трех жителей Сургута, обвиняемых в сексуальных надругательствах над двумя женщинами, пригласившими их отремонтировать дверь.

Согласно версии следствия, данное преступление было совершенно в понедельник, 16 ноября, в одном из многоэтажных зданий города. Хозяйка квартиры вместе с соседкой позвала к себе трех молодых парней, попросив их починить дверь. Однако мужчины воспользовались тем, что женщины напились, и изнасиловали их.

Совершенное преступление злоумышленники засняли на камеры своих смартфонов. Одна из жертв смогла выйти в подъезд и позвать людей на помощь. Позднее полицейские задержали молодых людей. Если их вина будет доказана, то каждому из них грозит до 15 лет тюрьмы.