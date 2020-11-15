Действующий президент Соединенных Штатов в социальной сети Твиттер высказался о победе на выборах своего конкурента. Но он не признал своего поражения, как ожидали многие, а заявил, что Джо Байден выиграл только благодаря множественным фальсификациям.

Ранее в одной из программ канала Fox News зашла речь о выборах 2020 года. Журналисты обсуждали победу Байдена, а также сообщали о большом количестве нарушений при голосовании и подсчете голосов. Трамп в комментарии к этому сюжету написал, что соперник выиграл нечестно.

В проигрыше Трампа, по его словам, оказались виновны демократы, которые не давали возможности наблюдателям отслеживать процесс подсчета голосов, машины Dominion, разработанные «левыми радикалами», а также СМИ, которые не подняли шумиху из-за нарушений. Этот пост социальная сеть пометила как спорный.

Через некоторое время Трамп также написал, что не собирается признавать поражение и что их с Байденом «ожидает еще долгий путь». Намекая тем самым на возможные судебные разбирательства.