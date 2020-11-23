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Повышение температуры тела до 38,5-39 градусов без кашля, насморка и других симптомов – это признак бактериальной или вирусной инфекции. И в том, и в другом случае сопутствующие симптомы просто «запаздывают», но обязательно появятся через один или два дня.

Терапевт Анастасия Лукашик сообщила также, что столь высокая температура может спровоцировать интоксикацию организма. Чтобы предотвратить ее, необходимо пить как можно больше воды и других жидкостей.

По словам эксперта, вода дает возможность вывести из организма токсины, а также повлиять на возбудителей заболевания. Поэтому температура начинает постепенно снижаться.

Лукашик напомнила, что для взрослого человека температура тела в пределах 36,4-37,2 градуса считается вполне нормальной. Если она повышается, это означает проникновение в организм какой-либо инфекции. К примеру, подъем до 39 градусов может указывать на пиелонефрит или лейкоз, которые не демонстрируют каких-либо традиционных симптомов простуды.

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