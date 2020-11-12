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С наступлением холодов иммунитет человека сильно зависит от настроения. Поэтому важно его создать, надевая цветные вещи вместо серых и черных, а также окружая себя яркими красками.

Об этом рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева. Она также порекомендовала поставить на стол вазу с цитрусовыми – лимонами, апельсинами, мандаринами. Эти экзотические фрукты будут поднимать настроение не только своими яркими цветами, но и чудесным ароматом.

Для иммунитета в холодный период также следует выпивать в день хотя бы одну чашку кофе. Желательно употреблять шоколад, который способствует выработке гормонов счастья, а также принимать витамины B12, B6, D и C.

Помимо всего прочего, необходимо обеспечить максимально эффективное искусственное освещение в доме. Оно создаст аналогию с ярким солнечным светом и позитивно скажется на работе защитных систем организма.

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