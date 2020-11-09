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Ученые разработали безопасную и эффективную вакцину от гриппа, основой для которой послужили вытяжки из табачных растений Австралии. Новый препарат прошел уже два этапа клинических испытаний, результаты которых очень порадовали исследователей.

Новая вакцина создана на основе растений, структура которых максимально приближена к штамму гриппа. Ученые подчеркивают важность успешных ее испытаний, так как процесс производства препарата чрезвычайно прост и при этом позволяет создавать эффективное средство профилактики от постоянно мутирующего вируса.

Эксперты заявляют, что растительный препарат станет достойной альтернативой противогриппозным средствам, которые производятся на основе куриного белка с умершими вирусными частицами. Это позволит существенно увеличить объемы производства профилактических средств и вместе с тем снизить их стоимость.

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