Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

52-летний житель Всеволожска по решению суда помещен под стражу. Он обвиняется в жестком убийстве своей супруги, которая работала в одном из местных торговых центров. Предполагается, что причиной преступления стал серьезный разлад в семье.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что мужчина чуть больше года преследовал жену, которая ушла от него и подала на развод. После того, как он отрезал ей косу, женщина планировала переехать в другой город и забрать с собой ребенка. Но не успела.

11 ноября мужчина пришел на работу к супруге. Сначала он достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. После этого преступник начала наносить методичные удары топором, что и привело к смерти женщины.

Сотрудники СК оперативно задержали убийцу, так как у них была видеозапись преступления и показания очевидцев. Сейчас преступник находится под стражей, а следователи готовят доказательную базу для суда.

Вам может понравиться

31-я воздушно-десантная бригада отправилась в Нагорный Карабах

Военный обозреватель Александр Сладков рассказал о 31-й бригаде ВДВ, которая в числе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Глава Нагорного Карабаха назвал вынужденным соглашение о мире

Соглашение о перемирии, подписанное в ночь на вторник, помогло избежать ненужных жертв,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Эрдоган заинтересован в вводе турецких войск в Карабах

В ночь на 10 ноября Владимир Путин подписал соглашение о мире вместе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 13 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 13 ноября – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 13 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 13 ноября – небольшая облачность, до 9 °C |