52-летний житель Всеволожска по решению суда помещен под стражу. Он обвиняется в жестком убийстве своей супруги, которая работала в одном из местных торговых центров. Предполагается, что причиной преступления стал серьезный разлад в семье.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что мужчина чуть больше года преследовал жену, которая ушла от него и подала на развод. После того, как он отрезал ей косу, женщина планировала переехать в другой город и забрать с собой ребенка. Но не успела.

11 ноября мужчина пришел на работу к супруге. Сначала он достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. После этого преступник начала наносить методичные удары топором, что и привело к смерти женщины.

Сотрудники СК оперативно задержали убийцу, так как у них была видеозапись преступления и показания очевидцев. Сейчас преступник находится под стражей, а следователи готовят доказательную базу для суда.