В ходе вооруженного столкновения в Нагорном Карабахе Армения допустила целый ряд стратегических ошибок. Именно из-за них уже к концу 2020 года ее армия будет полностью разгромлена, а Нагорный Карабах уйдет под контроль Азербайджана.

Об этом рассказал военный эксперт Игорь Стрелков, который ранее возглавлял оборонное ведомство ДНР.

По словам Стрелкова, одну из решающих ролей в конфликте сыграли турецкие беспилотники, используемые Азербайджаном. За месяц Армения так и не смогла придумать, как бороться с ними.

Эксперт уверен, что в настоящий момент конфликт движется к завершению. Все дело в том, что азербайджанские войска в ближайшее время захватят Шуши – город, являющийся наиболее важным стратегическим объектом. Пути для отступления армянской армии отрезаны, а удержать город она просто не сможет. Даже в том случае, если она продержится еще месяц, за это время ее просто уничтожат.