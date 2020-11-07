Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе вооруженного столкновения в Нагорном Карабахе Армения допустила целый ряд стратегических ошибок. Именно из-за них уже к концу 2020 года ее армия будет полностью разгромлена, а Нагорный Карабах уйдет под контроль Азербайджана.

Об этом рассказал военный эксперт Игорь Стрелков, который ранее возглавлял оборонное ведомство ДНР.

По словам Стрелкова, одну из решающих ролей в конфликте сыграли турецкие беспилотники, используемые Азербайджаном. За месяц Армения так и не смогла придумать, как бороться с ними.

Эксперт уверен, что в настоящий момент конфликт движется к завершению. Все дело в том, что азербайджанские войска в ближайшее время захватят Шуши – город, являющийся наиболее важным стратегическим объектом. Пути для отступления армянской армии отрезаны, а удержать город она просто не сможет. Даже в том случае, если она продержится еще месяц, за это время ее просто уничтожат.

Вам может понравиться

Грета Тунберг потроллила Трампа в Twitter

Американский президент Дональд Трамп, наблюдая за подсчетом голосов на выборах довольно нервно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

ЗРК С-300 показали нулевой результат против тактических ракет

Военные аналитики заявляют, что боевые действия в Нагорном Карабахе идут уже больше… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Президент Армении: Без Турции война в Карабахе давно бы закончилась

Армянский лидер Армен Саркисян уверен, что без того деструктивного влияния, которое оказывает… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 ноября – ясно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 7 ноября – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 ноября – небольшая облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 7 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 10 °C |