Генсек Североатлантического альянса в ходе своего выступления на 66-сесии Парламентской ассамблеи заявил, что Турция является чрезвычайно важным и очень ценным союзником. Даже несмотря на то, что в последние годы она ведет себя слишком уж развязно и постоянно угрожает партнерам по НАТО.

По словам генсека, турецкие власти принимают огромное количество беженцев из ближневосточных государств. Также Турция сильно страдает от атак террористов. Но в то же время она принимает активное участие в борьбе с международным терроризмом. В том числе, и на территории Сирии.

Столтенберг пояснил, что к Анкаре есть много вопросов по попыткам захвата шельфа в Средиземноморье или по приобретению у России комплексов ПВО С-400. Ее конфликты с Францией, Германией и другими странами вызывают ряд опасений. Но она не враг НАТО. Североатлантический блок, по мнению Столтенберга, создан для того, чтобы находить решения для урегулирования конфликтов, в которых сейчас участвует Турция.