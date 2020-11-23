Представители Фонда прямых инвестиций, который финансировал разработку вакцины «Спутник V», сообщили прессе, что уже на следующей неделе станет известна стоимость препарата. Они отметили, что российская вакцина обойдется гораздо дешевле импортной.

Так, препараты от компаний Moderna будут стоить 25-37, а вакцины Pfizer – 19,5 долларов за одну дозу. Но как известно, необходимо делать две прививки с небольшим перерывом, чтобы добиться максимальной эффективности. Поэтому за первый препарат покупателю придется заплатить 50-74 доллара, а за второй – 38.

Напомним, что ранее сообщалось, что стоимость одной дозы «Спутника V» не превысит тысячу рублей. Для вакцинации потребуется две дозы с перерывом в три недели, поэтому препарат обойдется в 2 000 максимум. То есть, дешевле, чем обе вакцины зарубежного производства.