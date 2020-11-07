Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители республиканской партии, а также советники нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже уверены в том, что он проиграл выборы. В победу в настоящий момент верят лишь родственники главы государства.

Ближайшее окружение Трампа уже рекомендует ему подготовиться к поражению на выборах. Политики, входящие в ближний круг, уверены, что действующий президент не будет готовить традиционную речь и не признает свой проигрыш. Скорее всего, он продолжит выступать с речами об украденных голосах, которые не имеют под собой никаких оснований.

Подсчет голосов, отданных на выборах гражданами США, продолжается. Однако уже сейчас многие эксперты заявляют, что Джо Байден будет следующим президентом. В Филадельфии поклонники демократа устроили настоящий праздник на улице, проигнорировав ограничительные меры и карантин из-за коронавируса.

В некоторых штатах и населенных пунктах вспыхивают протесты, однако полиция пока справляется с ними.

Вам может понравиться

В Пикалево 24-летнего местного жителя приговорили к 18,5 годам колонии

24-летний житель Пикалево предстал перед судом за три убийства, совершенные в 2018-2019… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В EurAsian Times рассказали, что позволит лётчику F-35 выжить в бою с Су-35

Истребитель ВКС РФ Су-35 и F-35 ВВС Соединенных Штатов – это наиболее… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Роспотребнадзор: заражение коронавирусом чаще происходит в транспорте

Регулярные поездки в общественном транспорте существенно повышают риск заражения SARS-CoV-2. А все… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 ноября – ясно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 7 ноября – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 ноября – небольшая облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 7 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 10 °C |