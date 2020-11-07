Представители республиканской партии, а также советники нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже уверены в том, что он проиграл выборы. В победу в настоящий момент верят лишь родственники главы государства.

Ближайшее окружение Трампа уже рекомендует ему подготовиться к поражению на выборах. Политики, входящие в ближний круг, уверены, что действующий президент не будет готовить традиционную речь и не признает свой проигрыш. Скорее всего, он продолжит выступать с речами об украденных голосах, которые не имеют под собой никаких оснований.

Подсчет голосов, отданных на выборах гражданами США, продолжается. Однако уже сейчас многие эксперты заявляют, что Джо Байден будет следующим президентом. В Филадельфии поклонники демократа устроили настоящий праздник на улице, проигнорировав ограничительные меры и карантин из-за коронавируса.

В некоторых штатах и населенных пунктах вспыхивают протесты, однако полиция пока справляется с ними.