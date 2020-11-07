Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, что российские ЗРК С-300 и С-400 являются весьма эффективным средством борьбы даже с целым роем дронов. Применяя их для эшелонированной обороны, можно защититься от подобных атак. А вот беспилотник, который будет лететь в одиночку, для этих комплексов особого интереса не представляет. Поэтому они могут его просто «проморгать».

Специалист пишет, что это проблема не только С-300 «Фаворит» или С-400 «Триумф». Компактный беспилотник пропустят и другие комплексы. К примеру, «Панцирь-С1» и «Тор М3», способные уничтожать абсолютно все, что движется в воздухе, просто сочтут такую цель недостойной своего внимания. Не заметит беспилотный аппарат, одиноко кружащий в небе и «Бук».

Однако все это не означает, что дрону, прошедшему через заграждения из этих комплексов, удастся справиться с решением своей задачи. Радары все равно заметят его и передадут команду на уничтожение комплексам ПВО «Верба» или «Игла». Которые собьют дрон, применяя сравнительно недорогие, но достаточно эффективные боеприпасы.