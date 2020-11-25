Аналитики из Японии задались целью подсчитать себестоимость смартфонов от Apple. Для этого они внимательно изучили цены на все компоненты, используемые для сборки iPhone 12 и выяснили, что их суммарная цена составляет 373 доллара.

Оказалось, что процессор A14 Bionic, разработанный самой компанией Apple, стоит 40 долларов. Дороже чипсета обходится только дисплей, выполненный по OLED-технологии. Его цена составила 70 долларов. В $19 обходится установка флеш-памяти, которую производитель покупает у Samsung, и в $6-8 – фотомодули камер. Остальные компоненты значительно дешевле.

Аналитики провели такой же расчет по смартфону iPhone 12 Pro, который наделен более продвинутыми функциями. Оказалось, что его себестоимость совсем ненамного выше базовой версии. Она составляет 406 долларов США. Но напомним, что в расчете учитывались только комплектующие и материалы.