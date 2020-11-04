Субмарина под кодовым названием SSN (X) – это новая надежда американских ВС на удержание господства в океане. По мнению журналистов, которые уже сейчас строят предположения о внешнем виде подлодки и ее возможностей, SSN (X) будет отлично вооружена, а также сможет незаметно проникать в самое защищенное водное пространство.

Но о предположениях говорить пока очень рано. Пентагон заявляет, что данная субмарина вряд ли появится раньше 2030 года. Пока же единственной серьезной силой Соединенных Штатов в океане являются старые добрые подводные лодки «Вирджиния» с «Томагавками» и боевыми торпедами на борту.

Эти субмарины являются по-настоящему грозной силой, но даже оборонное ведомство США признает, что в случае серьезного конфликта они могут и не справится со сдерживанием потенциального противника. Поэтому работа над новыми подлодками уже началась.