В последние пару лет Турция успела перессорится сразу с несколькими странами, которые входят в Североатлантический альянс. Среди них – Соединенные Штаты, которые требовали от Анкары отказа от использования российских комплексов С-400, но своего добиться так и не смогли.

При всем этом Анкара продолжает успешно наводить мосты с Лондоном. Так, в среду был проведен первый тренировочный полет, в котором принимали участие самолеты Британии и Турции.

От Туманного Альбиона в полете принимал участие истребитель шведского производства Eurofighter Typhoon. Именно эти машины сейчас составляют основу истребительной авиации Великобритании. Турция представила два F-16, которые были приобретены у США.

Эксперты, отметившие сближение Турции и Англии, заявляют, что для России в нем ничего хорошего нет. История показывает, что именно Британия всегда провоцировала своего нынешнего партнера на войны с РФ. И не исключено, что подобная ситуация повторится.