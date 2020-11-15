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Известный политолог и советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка дал СМИ развернутое интервью “Дождю”. В нем он много говорил о Романе Бондаренко, который был убит силовиками, о митингах и протестных акциях, а также о действующем президенте Александре Лукашенко.

Вячорка рассказал, что регистрация Светланы Тихановской стала огромной ошибкой главы государства. По словам политолога, у Лукашенко были свои шпионы в штабе каждого из альтернативных кандидатов, поэтому он был уверен, что никто не сможет объединить вокруг себя большое количество избирателей. Однако у Тихановской это получилось.

Нынешней задачей оппозиционных сил эксперт считает привлечение на свою сторону элит Беларуси. Митинги должны поддержать не только отошедшие от дел политики, такие как экс-премьер Сергей Румас, но и руководства силовых структур. В этом случае даже ближайшее окружение Лукашенко предаст его, а самому президенту придется отдать власть.

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