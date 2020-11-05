Аналитики автомобильного рынка внимательно изучили цены на машины отечественного производства и представили десятку самых бюджетных из них.

Два последних места в верхней пятерке этого рейтинга заняли обе новые модели Datsun, собранные на Тольяттинском автозаводе. Это автомобили mi-DO, который обойдется автолюбителям в 554 тысячи рублей, и on-DO за 531 тысячу. Стоит отметить, что японская компания Nissan приняла решение ликвидировать свой суббренд Datsun, поэтому это последние две модели, которые выходят из Тольятти.

Три первых места в рейтинге захватили автомобили семейства Lada Granta. Лишь «бронзу» получил лифтбек, который сейчас продается за 502 900 рублей. Вторая позиция досталась хэтчбеку от Lada. Приобрести его на отечественном рынке можно на две тысячи дешевле, чем лифтбек.

Наконец, самым бюджетным авто признан седан Lada Granta. Его приобретение обойдется в 483 тысячи 900 рублей, что является наиболее низким ценовым предложением на рынке.