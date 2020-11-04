Издание The National Interest опубликовало своеобразный рейтинг самолетов-истребителей за всю историю авиации. Он был составлен экспертами, которые оценивали надежность воздушных судов, стоимость их разработки и строительства, а также возможности машин в бою.

В результате в список лучших истребителей попали:

Американский Grumman F6F Hellcat, который обладал одним неоспоримым достоинством – возможностью безупречно взлетать с авианосцев и мгновенно набирать высоту. Именно этот самолет стоит упомянуть в связи с воздушными боями во время Второй мировой войны. На счету F6F Hellcat – более 5000 сбитых самолетов противника.

Немецкий реактивный Messerschmitt Me 262, который хоть и проигрывал остальным в маневренности, но зато за счет высокой скорости наводил страх на бомбардировщики американской авиации во Второй мировой. Некоторые эксперты даже считают, что если бы этот истребитель создали раньше, у Германии могли появиться шансы на победу в войне.

Французский SPAD S.XIII, который в Первой мировой превосходил все остальные истребители. Именно поэтому его использовали не только французские ВВС, но и все страны-союзницы.

Попал в этот список и российский истребитель МиГ-21. Он плохо подходит для воздушного боя, а также обладает чрезвычайно низким коэффициентом поражения, однако по маневренности и скорости этот самолет способен оставить далеко позади лучшие воздушные машины мира. При всем этом он еще и один из самых дешевых, что было важным критерием оценки.