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В понедельник на видеосервисе YouTube появился официальный трейлер, который японский производитель Sony посвятил совсем скорому выходу на рынок игровой приставки PlayStation 5.

Напомним, что релиз консоли запланирован на 12 ноября, так что ждать осталось совсем недолго. Впрочем, в России PS 5 появится в продаже неделей позже.

В трейлере создатели консоли собрали наиболее интересные моменты сразу из нескольких игр, которые будут запускаться на новой приставке. В их число вошли Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West и множество других.

Ранее сообщалось, что консоль PlayStation 5 сможет использоваться и для запуска игр с предыдущей, четвертой версии. Японский производитель оснастил ее SSD-накопителем, благодаря чему достигается более высокая скорость и производительность работы приставки.

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