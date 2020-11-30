Россия в последние годы демонстрирует большой прогресс в области создания высокоэффективных видов вооружения, практически сравнявшись по этому достижению с Советским Союзом. Некоторые разновидности оружия представляют собой модернизированные боеприпасы и технику, разработанные еще при СССР. Но Союз сумел достичь успехов не только в оборонной сфере. Также он производил отличные гражданские авто, которые и сейчас способны удивить экспертов любой страны мира.

О таких автомобилях рассказали журналисты китайского издания Sohu. В числе первых они назвали внедорожник Lada Niva, который произошел от просто «Нивы», появившейся на свет в 70-х годах XX века.

«Нива» создавалась для сельского хозяйства. Она должна была обеспечивать возможность комфортно ездить по пересеченной местности и легко преодолевать любые препятствия. Одним из важных требований к ней была устойчивость к экстремально низким температурам.

Конструкторам удалось реализовать все идеи по созданию универсального внедорожника, который широко использовался во всех регионах СССР, включая Сибирь и Дальний Восток. Сейчас модернизированный автомобиль выпускается под брендом Lada NIVA.

Еще один легендарный советский автомобиль – это знаменитый УАЗ-452. Он разрабатывался для военных нужд и должен был обеспечивать перевозку личного состава, оружия и боеприпасов. Несколько таких машин продолжают свою «службу в армии» по сей день. Также УАЗ-452 приобрел популярность и в гражданской жизни. Он идеально подходит для активного отдыха, а также для транспортировки самых разнообразных грузов.

Третьей машиной, на которую обратили внимание эксперты издания Sohu, оказался УАЗ-469. Так же, как и предыдущий автомобиль, он разрабатывался для военных целей, но нашел себе применение и «на гражданке». Сейчас он выпускается под брендом UAZ Hunter. Дизайн стал более современным, но производители сумели сделать модернизированную машину такой же практичной, как и оригинал.