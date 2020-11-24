Российские системы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» способны создать Североатлантическому альянсу серьезные проблемы в Балтийском море. Они обладают уникальной возможностью подавлять радиосигналы и ставить помехи на расстоянии до 8 километров, благодаря чему являются самыми дальними средствам РЭБ во всем мире.

Об этих системах написало китайское издание Sohu. Авторы публикации заявляют, что безо всяких сомнений вооруженные силы Китая, США и РФ являются самыми сильными на планете. Однако у России есть преимущество перед остальными странами. Помимо атомных субмарин, гиперзвуковых ракет и истребителей пятого поколения, она активно развивает системы РЭБ, которые могут стать главным оружием войн будущего.

Так, уже упомянутая «Мурманск-БН» представляет собой универсальную систему, способную бороться как с наземными, так и с надводными целями. Она может пресечь попытки передавать разведданные с самолетов в командные пункты, отрезать истребители или боевые корабли от связи с командованием, подавить работу электроники на борту. Именно вооружение для РЭБ-атак обеспечивает РФ контроль над Балтикой.