Два первых осенних месяца ознаменовались стремительным ростом количества жителей Москвы, заразившихся коронавирусом. Поэтому столичные власти предприняли ряд мер, которые дали неплохие результаты. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, выступая на заседании Координационного совета, созданном при московском правительстве.

По словам Собянина, власти сделали все возможное для снижения темпов распространения коронавируса. До 30 процентов сотрудников предприятий было отправлено на «удаленку», школьники учились дистанционно, а пожилые люди и все, кто попал в группы риска, были переведены на домашний режим. Благодаря этому ситуация стабилизировалась, а заболеваемость очень медленными темпами, но снижается.

К мерам, которые позволили стабилизировать ситуацию, Собянин отнес также увеличение объемов тестирования, существенное расширение коечного фонда, открытие дополнительных диагностических пунктов. Мэр сообщает, что 50 процентов коек в медучреждениях сейчас остаются свободными, что позволяет говорит о наличии определенного запаса прочности.