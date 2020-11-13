Азербайджан использовал в Нагорном Карабахе не только беспилотные аппараты турецкого производства «Байрактар», хотя они и запомнились больше всего. Помимо этого, в распоряжении азербайджанских военных было и другое оружие, поставленное Анкарой.

Удары по ключевым объектам наносились бомбами QFAB-250LG, которые созданы совместно Азербайджаном и Турцией. Уничтожение бронетехники и живой силы противника – это заслуга турецких ракет MAM-L и MAM-С. Если армянские войска подбирались слишком близко, против них использовались Kargu I и II – барражирующие боеприпасы, произведенные все в той же Турции.

Наконец, для решения большого количества задач Азербайджан использовал РСЗО T-122 Sakarya, который оснастили улучшенными 122-миллиметровыми снарядами.

Напомним, что эксперты считают одной из причин поражения Армении использование устаревшего советского вооружения, которое по эффективности вчистую проиграло азербайджанскому.