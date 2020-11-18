Галактические и нейронные сети невероятно похожи друг на друга. Они состоят из множества узлов, которые соединены между собой длинными нитями. И если эти нити обеспечивают связь между нейронами, то не могут ли они делать то же самое с узлами галактических систем?

Именно таким вопросом задались специалисты в области нейрохирургии Альберто Фелетти и астрофизик Франко Вацца из Италии. Они рассказали, что нейронные и галактические сети, несомненно, сильно отличаются в размерах. Однако их строение выглядит совершенно одинаковым.

Ученые подметили, что мозг человека и галактические системы похожи не только внешне. Так, они задумались и о составе тех и иных объектов. К примеру, если в человеческом мозге содержится 73 процента воды, то во Вселенной 81 процент – это темная энергия. То есть те параметры, которые характерны для галактик, вполне можно применить и к нейронным сетям.