Жителям севера Ростовской области стоит задуматься о срочной смене летней резины на зимние покрышки. Начавшийся в понедельник снегопад засыпал сразу несколько важных магистралей региона и сейчас проехать по ним довольно сложно.

Фотографии заметенных весьма внушительным слоем снега дорог появляются в социальных сетях на протяжении всего дня. Их авторы пишут, что если со снежными заносами еще можно справиться, то сильный ветер и осадки существенно затрудняют движение. И создают риски дорожно-транспортных происшествий.

Пользователи сообщают также, что уже сейчас под снегом такие населенные пункты, как Миллерово, Каменск-Шахтинский и другие. Причем ближе к вечеру снегопад не прекращается, а только усиливается.

Синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют подобные снегопады и в областном центре. Они обещают снижение температуры до 1 градуса со знаком минус и сильный ветер. Также, по словам синоптиков, снег может чередоваться с дождем.