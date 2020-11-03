Сергей Шойгу, глава оборонного ведомства России, сообщил, что в армии и флоте наблюдается стабильная ситуация с коронавирусной инфекцией.

В рамках недавнего селекторного совещания глава российского Минобороны отметил, что количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом среди моряков и солдат уменьшается с каждым днем. Отмечается, что в войсках удается успешно реализовать мероприятия, направленные на борьбу с сезонными болезнями и COVID-19.

Министр обороны добавил, что прививки от гриппа военным поставят до 5 ноября текущего года. Шойгу заявил, что в будущем они собираются ежедневно осуществлять около 10 000 тестов на коронавирусную инфекцию и уменьшить длительность получения результатов до 3-х часов.