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Валентина Шевченко, выступающая в наилегчайшем весе UFC, одержала победу над бразильянкой Дженнифер Майи и сохранила свой титул чемпионки промоушена. Поединок состоялся в Лас Вегасе в рамках турнира UFC255.

Киргизская спортсменка, которую называют Пулей, сперва уступала своей сопернице, однако после 3 раунда набрала сумасшедший темп и сумела переломить ситуацию в свою пользу. Бой продлился все пять раундов и доставил массу удовольствия зрителям. А также самой Валентине, победу которой все судьи оценили со счетом 49-46.

Это уже шестая победа Валентины подряд и двадцатая за всю карьеру. Бой с Майи привел ее к возможному поединку с еще одной бразильянкой – Амандой Нуньес. Которая в настоящий момент возглавляет общий рейтинг UFC. Дэйна Уайт уже заявлял, что бой между Нуньес и Шевченко должен состояться. Но Валентина пока не акцентировала на нем внимание.

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