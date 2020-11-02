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«Умные» часы Apple Watch наделены множеством функций для здоровья и фитнеса. Однако некоторые из них, встроенные в девайсы четвертой и пятой серий, долгое время оставались недоступными для российских пользователей. Обновление watchOS 7.1, которое в ближайшее время выпустит компания Apple, устранит эту несправедливость.

К этим функциям относится давно ожидаемая пользователями программа ЭКГ. Она дает возможность владельцу смарт-часов получить кардиограмму сердца, даже не обращаясь к врачу. Помимо этого, приложение способно уведомлять о проблемах с сердечным ритмом, помогать своевременно диагностировать мерцательную аритмию, выявлять учащенное сердцебиение.

Представители Apple заявляют, что программа весьма полезна, так как дает возможность отслеживать сердечный ритм буквально в режиме реального времени. Однако они предупреждают, что использование приложения ЭКГ не может заменить полноценное медицинское исследование, а также выявить серьезные недуги, такие как инфаркт, сердечная недостаточность и прочие.

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