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Россия передала в дар Сербии 11 танков Т-72МС. Это первая партия боевых машин, поставка которых предусмотрена двухсторонним соглашением между двумя странами. Всего по этому документу Россия должна отправить тридцать модернизированных танков.

В пункте назначения танки были осмотрены сербским президентом Александром Вучичем, который выразил благодарность России за эту поставку. Он также отметил, что теперь позиция нейтралитета Сербии будет незыблемой, так как новейшее вооружение обеспечит надежную защиту границ.

Боевые машины, помимо президента, принимали также российский посол Александр Боцан-Харченко и возглавляющий главное военное ведомство Сербии Небойша Стефанович.

Известно, что доставка Т-72МС осуществлялась без разглашения маршрута и пункта назначения.

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