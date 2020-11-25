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Представители южнокорейского гиганта Samsung разместили новые данные о модели Galaxy A02, которая должна прийти на смену A01. К примеру, стало известно, что она получит АКБ на 5000 мА*ч.

Согласно предварительной информации, на задней панели устройства будет размещена двойная камера с модулями на 13 и 2 мегапикселя. Впереди будет установлена 8-мегапиксельная матрица. Диагональ экрана составит 5,7 дюйма, а его разрешение будет относиться к категории HD+. В качестве «сердца» гаджета выступит 8-ядерный процессор Snapdragon 450.

Указывается, что в продажу поступят как минимум две версии смартфона. Первая будет обладать двумя гигабайтами ОЗУ, а вторая – тремя. Стало также известно, что на полках магазинов скоро появится модель Galaxy A12, стоимость которой составит примерно 10 тысяч рублей.

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