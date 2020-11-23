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С понедельника для лечения на дому пациентов с коронавирусом будет активно применяться телемедицина. Информационные системы Минздрава, а также портал Госуслуг позволят получать консультации врачей в режиме онлайн.

Такой подход избавит пациентов от необходимости по малейшему поводу обращаться в больницу. Медики посредством телемедицины будут узнавать необходимую информацию об их состоянии, контролировать эффективность лечения и вносить в него нужные коррективы. Если онлайн-консультация покажет необходимость в очном осмотре, то будет принято решение о его проведении.

Кроме того, новые правила лечения на дому позволят в удаленном режиме оформлять все необходимые документы, начиная с рецептов на те или иные препараты и заканчивая справками и больничными.

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