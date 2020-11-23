Кадровый интернет-сервис SuperJob провел всероссийское исследование в стремлении выяснить отношение водителей к качеству дорог в каждом регионе страны. Его сотрудники опрашивали владельцев авто и предлагали им оценивать автомагистрали по пятибалльной системе.

Оказалось, что по мнению водителей, лучшие в России дороги – в Тюмени. Их качество оценили на 4,18 баллом. В тройку лидеров также вошли Казань (3,73) и Москва (3,66). Всего одну сотую балла проиграл столице город Набережные Челны (3,65). На пятом месте волей автолюбителей оказался Воронеж (3,45).

Рязанские дороги водители оценили на 2,71 балла. Точно такое же качество автомобильных трасс отмечается в Иркутске (те же 2,71). Худший результат продемонстрировала Сибирь, качество дорог в которой оценили на 2,69 баллов.